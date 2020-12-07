“توتنهام” يحسم “ديربي” عاصمة الضباب ويواصل صدارة “البريمرليغ”

تقرير 218

كان ملعب “توتنهام ستاديوم” شاهدًا على مواجهة “ديربي” شمال عاصمة الضباب، التي جمعت “توتنهام” وضيفه “أرسنال”، التركيز كان من “مورينيو” على استعادة الصدارة ومواصلة المشوار أمام جمهور الفريق الحاضر للمدرجات .

ودقت محاولات “الديربي” ناقوس الخطر منذ الدقيقة الـ 13 وتمريرة من هاري كين إلى الكوري سون، الذي انطلق وسدد بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة معلنا افتتاح التسجيل لـ”السبيرز “.

وانتظر “أبيض توتنهام” حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليعزز التقدم بعد تمريرة من سون إلى هاري كين، الذي أصبح صاحب التمريرات الحاسمة الأكثر في الدوريات الكبرى، مضيفًا الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، حافظ “أرسنال” على هدوئه وعرضية هيكتور بيريلين تجاه ألكسندر لاكازيت، الذي كاد يقلص الفارق لكن دون أي جدوى؛ لتنتهي المباراة بحسم “السبيرز” لـ”الديربي”، ويعود بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، إلى صدارة الترتيب بـ 24 نقطة، فيما واصل “الجانارز” تراجعه ليتكبد الخسارة السادسة له هذا الموسم.

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