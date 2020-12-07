أرقام استثنائية تقود “ميلان” لمواصلة صدارة الدوري الإيطالي

تقرير 218

أثمرت رحلة “ميلان” إلى ملعب “لويجي فيراريس”، من أجل مواصلة التشبث بصدارة الدوري، فوزًا؛ جاء هذه المرة على مستضيفه “سامبدوريا”، في بداية استثنائية لـ”الروسونيري” خلال الموسم.

وافتتح أبناء المدرب ستيفانو بيولي، المواجهة بسيطرة في الأداء، ولكن بفرص لم تحمل طابع الخطورة في أكثر من مناسبة.

“ميلان”؛ احتاج إلى 45 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر الإيفواري، فرانك كيسي، من علامة الجزاء؛ ليدخل الفريق إلى استراحة الشوطين، متقدمًا في النتيجة .

وفي الشوط الثاني ومع وصوله إلى الدقيقة الـ 77؛ جاء الدور على الإسباني، سامو كاستييخو، لإضافة الهدف الثاني فور دخوله بديلاً، إلا أن السويدي، ألبين إكدال، قلّص الفارق لأصحاب الأرض قبل نهاية المباراة بثماني دقائق لتنتهي المواجهة بفوز جديد لـ”الروسونيري”< حافظ به على الصدارة بـ 26 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، “إنتر”.

ويشهد “ميلان” انطلاقة استثنائية هذا الموسم محليًا؛ فالفريق حقق أفضل نتائجه في الجولات العشر الأولى منذ عام 1955 بعدما حقق ثماني انتصارات، كما أن الفريق “اللمباردي” سجل في آخر 30 مباراة على التوالي، وهو رقم تاريخي كسر أفضل سجلاته منذ عام 1973.

أرقام؛ من شأنها أن تضع “ميلان” فوق كل الترشيحات لعودته إلى مكانته المعهودة.

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