برباعية نظيفة.. “ليفربول” يكتسح “وولفرهامبتون” في “الأنفيلد”

استعاد “ليفربول” مكانه في وصافة ترتيب “البريمرليغ” بعدد النقاط نفسه مع “توتنهام” بعدما اكتسح ضيفه “وولفرهامبتون”، برباعية دون مقابل، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي استضافها ملعب “أنفيلد”، بحضور ألفي مشجع .

وتقدم النجم محمد صلاح بأول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 24، مستغلاً هفوة دفاعية، وعزز الهولندي، جورجينيو فينالدوم، التقدم بهدف ثاني بتسديدة بعيدة وضعها بطريقة رائعة.

وأضاف المدافع، جويل ماتيب، الهدف الثالث بكرة رأسية مستغلاً عرضية محمد صلاح، قبل أن يُسجّل، نيلسون سيميدو، الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 78.

وبهذه النتيجة؛ رفع “الريدز” رصيده إلى 24 نقطة بالاشتراك مع “توتنهام”، المتصدر الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما توقف “وولفرهامبتون” عند 17 نقطة في المركز الـ 17.

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