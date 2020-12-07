“نابولي” يُلاحق الصدارة بفوزه برباعية أمام “كروتوني”

عاد “نابولي” بفوز كبير من ملعب “كروتوني”، برباعية نظيفة، ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي محققًا فوزه الثاني تواليًا بالنتيجة ذاتها.

وتقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدف منذ الدقيقة الـ 31 عن طريق نجمه لورينزو إينسيني.

وأضاف هيرفينج لوزانو، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58، وعزّز لاعب الوسط دييجو ديم، الثلاثية بتسديدة أرضية في الدقيقة الـ 76، قبل أن يكمل أندريا بيتانيا الرباعية، في الدقيقة الأخيرة.

ورفع هذا الفوز رصيد “البارتينوبي” إلى 20 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع “يوفنتوس”، ومتأخرًا بست نقاط عن “ميلان” صاحب الصدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية