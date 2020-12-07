“طقطق” يوقّع عقد انضمامه إلى “مصر المقاصة”

انضمّ اللاعب الليبي، مفتاح طقطق، إلى صفوف فريق “مصر المقاصة”؛ ليُمثّل ألوانه في الموسم القادم، بعد انتهاء تجربته مع نادي “المصري” البورسعيدي.

ووقّع “طقطق” على عقود الانتقال إلى فريق “مصر المقاصة”، لمدة ثلاثة مواسم، بداية من الموسم الجديد.

وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن انتقال “طقطق” إلى “المقاصة” جاء بطلب من مدرب الفريق، إيهاب جلال، الذي سبق وأشرف على تدريبه في نادي “الأهلي طرابلس” و”المصري” البورسعيدي.

ومنذ توقف كرة القدم بسبب فيروس “كورونا” في الفترات الماضية؛ لم يظهر “طقطق” بصورة إيجابية مع فريقه السابق البورسعيدي، ممّا جعله يتجه لقرار فسخ التعاقد.

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