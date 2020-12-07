“السلتو” يبدأ مشواره مع الرباطي بهدف في مرمى الرجاء البيضاوي

افتتح أنيس السلتو مبارياته رفقة فريقه الجديد الفتح الرباطي بصورة قوية، عندما قاده للتعادل أمام نظيره الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف لكل جانب في إطار مباريات الجولة الأولى.

وتمكن السلتو من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة ليضعه في المقدمة، وعاد السلتو مجددا ليحصل على ركلة جزاء تقدّم لها زميله رضا هجهوج مسجلاً الهدف الثاني، بينما أضاف فريق الرجاء الهدفين الأول والثاني، وتمكن وائل السعداوي من تسجيل الهدف الثالث، بينما تمكن نوفل الزرهوني من تسجيل هدف التعادل لصالح الرباطي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة غياب مدافع الرجاء سند الورفلي الذي عاد إلى المغرب بعد فترة من الراحة رفقة عائلته في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية