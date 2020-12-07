الهوني يشارك الترجي تعادله أمام مستقبل سليمان

انتهت مباراة فريق الترجي التونسي الذي يحترف في صفوفه حمدو الهوني أمام نظيره مستقبل سليمان بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الأولى.

وافتتح حمدو الهوني باب التسجيل لصالح الترجي في الدقيقة السابعة بينما عدل فريق سليمان النتيجة في الشوط الثاني واستطاع التقدم بعدها بدقائق.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة استطاع فريق الترجي تعديل النتيجة بواسطة نجمه كوليبالي لتنتهي الجولة الأولى بتعادل بطل النسخة الماضية ويكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.

ويسعى الهوني للحفاظ على لقب الدوري التونسي رفقة الترجي والذهاب بعيدا والعودة للتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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