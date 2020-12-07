السريتي لـ218: لاعبو هورسيد استفزوا “زعبية” وهو لا يستحق الطرد

تحدّث مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد وسام السريتي لـ 218 عما حدث بعد مباراة الاتحاد وهورسيد الصومالي لحساب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية، حيث قال السريتي إنهم تفاجأوا بعد انتهاء المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الفريق محمد زعبية مُتهماً إياه بتوجيه عبارات عنصرية للاعبين هورسيد وهو ما لم يحدث حسب تصريحات السريتي الذي كان حاضر في المباراة.

وأضاف مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد أن اللاعبين الصوماليين حاولوا استفزاز زعبية طيلة زمن المباراة، لكن اللاعب كان حكيما وتفادى الدخول في أي صراعات مع الفريق الخصم، مشيرا إلى أن إدارة نادي الاتحاد ستصدر بياناً تنفي فيه ادعاءات فريق هورسيد التي وصفت فيها لاعبي الاتحاد بالعنصريين.

وأكد رئيس نادي الاتحاد جمال الجعفري أنه سيتم الطعن في البطاقة الحمراء إذ ما ثبت براءة زعبية من الادعاءات الموجهة له، وكان مهاجم فريق الاتحاد قد أرفق مساء أمس منشورا على حسابه على الانستغرام نفى فيه التهم المنسوبة إليه، طالباً من الجمهور الرياضي التروي قبل الحُكم عليه.

يذكر أن الاتحاد قد تأهل على حساب هورسيد بمجموع 7-1 من المباراتين وسيواجه بيراميدز المصري لحساب الدور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

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