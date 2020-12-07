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أبوزيد لـ218: راضٍ عن أداء الفريق وسنواصل المشوار مع “عودة”

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس نادي النصر أسامة أبوزيد في تصريح خاص لـ218 من خلال برنامج GAME إنه راضٍ على أداء الفريق رغم الخروج المُبكر من دوري أبطال أفريقيا على يد شباب بلوزداد الجزائري، كما أكد أنه لا يُحمّل الإطار الفني مسؤولية الخسارة مُعللاً ذلك بقصر مدة التحضيرات للبطولة القارية.

وأشار أبوزيد في تصريحاته إلى أن إدارة نادي النصر ترغب في مواصلة المشوار مع المدرب محمد عودة الذي أكد أنه بدوره يرغب في ذلك، وأضاف أن النصر سيبدأ التحضيرات لمباراة السوبر والموسم الجديد فور انتهاء الراحة السلبية التي سيمنحها الإطار الفني للفريق عقب وصولهم إلى بنغازي نهاية الأسبوع الجاري.

وقال رئيس نادي النصر إنه يعلم أن الفريق تنقصه بعض المراكز، وأكد أنه سيتم التعاقد مع لاعبين جدد في الأيام المقبلة حتى يكون الفريق جاهزا للمنافسة، وأضاف أنه يسعى للتتويج بالسوبر الذي تمنى أن يكون أول ألقاب النصر في الموسم الجديد، كما قدّم احترامه التام لمنافسه نادي الاتحاد.

اختتم أبو زيد تصريحاته بالتوجه بالشكر للشعب النصراوي على حسب وصفه والذي أثنى على دعمهم وتشجيعهم للفريق رغم الخسارة وأكد أنه موقف ليس بالغريب على جمهور الفحامة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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