نقابة الإعلاميين الرياضيين تُشكل لجنة عليا لمهرجان جوائز أوسكار لكرة القدم الليبية

بنغازي 07 ديسمبر 2020 (وال)- أصدر رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين مهندس نصر المهدوي، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمهرجان جوائز أوسكار لكرة القدم الليبية.

هذا وتضمن القرار رقم (16) لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : الإعلامي محمود جبران رئيسًا، والإعلامي فتحي حمزة نائبًا للرئيس، والإعلامي عز الدين بالعيد مقررًا، وعضوية كل من فتحي الطاهر، محمود المجعوك، محمد ناجم، صالح الأشهب.

وسيقام مهرجان جوائز أوسكار لكرة القدم الليبية في نسخته الأولى في العاصمة طرابلس، في الـــ 10 من شهر يناير المقبل، وسيتضمن توزيع الجوائز على اللاعبين المشاركين فعليًا خلال الفترة من عام 2011 – 2020، وسيكون التوزيع الجوائز كالتالي:

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