بيريز يتوج بجائزة صخير للفورمولا 1

تُوج المكسيكي سيرجيو بيريز بجائزة صخير الكبرى في مشاركته ماقبل الأخيرة مع فريق ريسينغ بوينت والتي تقام في البحرين.

وحقق بيريز اللقب رغم فقدانه السيطرة على سيارته في اللفة الأولى من السباق بعد اصطدامه مع شارل لوكلير سائق فيراري، لكنه تقدم في النهاية على سائق رينو الفرنسي إستيبان أوكون صاحب المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج لأول مرة بمسيرته في الفورمولا1، فيما جاء الكندي لانس سترول سائق ريسينغ بوينت في المركز الثالث.

وحقق سيرجيو بيريز اللقب الأول له هذا الموسم، كما أنه التتويج الأول لريسينغ بوينت باسمه الجديد.

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