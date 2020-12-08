اخبار الرياضة

بيريز يتوج بجائزة صخير للفورمولا 1

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُوج المكسيكي سيرجيو بيريز بجائزة صخير الكبرى في مشاركته ماقبل الأخيرة مع فريق ريسينغ بوينت والتي تقام في البحرين.

وحقق بيريز اللقب رغم فقدانه السيطرة على سيارته في اللفة الأولى من السباق بعد اصطدامه مع شارل لوكلير سائق فيراري، لكنه تقدم في النهاية على سائق رينو الفرنسي إستيبان أوكون صاحب المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج لأول مرة بمسيرته في الفورمولا1، فيما جاء الكندي لانس سترول سائق ريسينغ بوينت في المركز الثالث.

وحقق سيرجيو بيريز اللقب الأول له هذا الموسم، كما أنه التتويج الأول لريسينغ بوينت باسمه الجديد.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك