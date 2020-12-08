“المدينة” يواصل الاستعداد للدوري الممتاز والمشاركة العربية

أكمل فريق “المدينة”، الأول لكرة القدم، استعداداته في جانب الإعداد البدني؛ تحضيرًا لانطلاق الدوري الممتاز، في الثامن من يناير القادم؛ حيث يواصل “الحواتة” تدريباتهم اليومية على ملعب النادي بقيادة المدرب الطموح، “عمر المريمي”، ومساعده النجم السابق لأبناء العاصمة، خالد زكري.

ومن المنتظر، أن يبدأ الفريق خلال الفترة المقبلة خوض المباريات الودية مع فرق الممتاز والدرجة الأولى، كما يتأهب للدخول في معسكر خارجي؛ من أجل الاستعداد للمشاركة في الدوري الممتاز، علاوة على الظهور بشكل مشرف في دوري أبطال العرب.

وعملت إدارة نادي “المدينة”، في الفترة الماضية، على تدعيم صفوف الفريق وتجهيزه للمنافسة على لقب الممتاز، والذهاب بعيدًا في البطولة العربية للأندية التي يشارك فيها مع شقيقه “الهلال”.

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