الأهلي بنغازي يعفي الطاقم الإداري للكرة الطائرة من مهامه

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أصدر مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي قرارًا بأعفاء الطاقم الإداري للعبة كرة الطائرة بالنادي .

هذا وقدم النادي الشكر للطاقم على عمله خلال الفترة التي تولى فيها المهمة .

وأشار نادي الأهلي إلى أن قرار الإعفاء جاء في إطار تنظيم العمل الإداري، وتنظيم عمل القطاعات الرياضية بالنادي .

من جهة أخري، أصدر الاتحاد الليبي لكرة الطائرة قرار استئناف الموسم الرياضي الجديد بعد توقف منذ حوالي عام ونصف.

وحدد الاتحاد الليبي شهر ديسمبر القادم موعد لانطلاق الدوري على مجموعة من المراحل تبدأ بنظام المناطق ومن ثم بنظام النهائيات التي ستكون على مرحلتين في مناطق محايدة بالإضافة لمباريات تفادي الهبوط .