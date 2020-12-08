“الكامب نو” يحتضن مواجهة جديدة بين “ميسي ورونالدو”

تقرير 218

يعود “الدون”، كرستيانو رونالدو، من جديد إلى “الكامب نو”، لكن هذه المرة بألوان “اليوفي”، وهذا هو العنوان الأبرز لموقعة اليوم بين “برشلونة ويوفنتوس”، حيث ستكون مواجهة “رونالدو وميسي”، هي الأبرز في سهرة الليلة، في دوري الأبطال، حيث كان “صاروخ ماديرا” غائبًا في مباراة الذهاب بسبب إصابته بفيروس “كورونا”.

“برشلونة”، المتعثر في “الليغا”؛ حقق العلامة الكاملة إلى الآن في دوري الأبطال، واستطاع رفاق “ميسي” تحقيق الفوز على “اليوفي” بثنائية نظيفة في “موقعة تورينو”، لكن اليوم سيُعاد توزيع الأوراق من جديد؛ فـ”سيدة إيطاليا العجوز”، سيكون لها كلمة اليوم في “كتالونيا”، بحضور نجمها الأول، البرتغالي كرستيانو رونالدو، الذي يعرف جيدًا أروقة “الكامب نو”.

وستكون مواجهة اليوم الثانية بين “كومان وبيرلو”.. فهل استوعب المدرب الإيطالي درس مباراة الذهاب ليتمكن من صنع الفارق في لقاء الليلة، أم أن النتيجة ستكون من نصيب “كومان” للمرة الثانية على التوالي؟.

“البرسا واليوفي”؛ ضمنا التأهل لدور الـ 16” من دوري الأبطال، لكن مسألة الصدارة ستحسم اليوم؛ إذ إن “البيانكونيري” سيحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف لاعتلاء صدارة المجموعة، بينما “البلوغرانا”؛ سيكون وضعه أفضل على أرضية ملعبه “الكامب نو”.

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