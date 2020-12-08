“مانشستر يونايتد” يواجه “لايبزيغ”.. في صراع التأهل

تقرير 218

في الجولة الحاسمة للمجموعة الثامنة يحلّ “مانشستر يونايتد” ضيفًا على “لايبزيغ”، على ملعب “ريد بول ارينا”، وتتعقّد حسابات هذه المجموعة؛ إذ يملك كل من “باريس ومانشستر يونايتد ولايبزيغ” تسع نقاط، وستكون المنافسة على بطاقتي التأهل، مشتعلة.

وسيكون الشياطين الحمر الذين اجتازوا “لايبزيغ” بخماسية على أرضية “الأولد ترافورد” في مباراة الذهاب، أمام مواجهة حاسمة اليوم، إذ إن نتيجة التعادل تكفيه للعبور إلى الدور المقبل باعتبار نتيجة المواجهات المباشرة.

من جهته، يسعى المدرب، أولي سولسكاير، للعودة بالنقاط كاملة إلى “مانشستر”؛ لضمان التأهل كأول المجموعة؛ لأن ذلك سيجنّبه مواجهة الفرق المتصدرة في دور الـ 16 .

أمّا المدرب الألماني الشاب، جوليان ناغلزمان؛ فيسعى لصنع الحدث كما فعلها في النسخة الماضية، والفوز على “المانيو”، الليلة، يعني العبور إلى الدور المقبل دون النظر إلى المواجهة الأخرى التي تجمع “باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير”.

وبذلك، تُحسم ورقتا الترشح في هذه المجموعة بعد صافرة الحكم النهائية فجميع الاحتمالات مطروحة بين الفرق الثلاثة.

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