أندية المنطقة الغربية تقاطع “عمومية البريقة”

عُقد، يوم الأحد الماضي، بنادي “المستقبل” في مدينة “الجميل”، الاجتماع العادي الثالث لأندية المنطقة الغربية؛ لمناقشة عدد من البنود، كان أهمها البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه هذه الأندية، وتوحيد مواقفها بما يخدم الرياضة الليبية.

وتمت مناقشة البند الخاص بدعوة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن عقد اجتماع للجمعية العمومية في مدينة “رأس لانوف”.

واتفقت الأندية على عدم حضور هذا الاجتماع، لمخالفته وبنوده لكل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد الليبي لكرة القدم.

واختُتم الاجتماع ببيان، أكدت فيه أندية المنطقة الغربية؛ على عدم حضورها اجتماع الجمعية العمومية في “رأس لانوف”.

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