رئيس نادي النصر: خروج الفريق من أبطال أفريقيا لم يكن مُستبعدًا والطاقم الفني باقٍ مع الفريق

بنغازي 08 ديسمبر 2020 (وال)- قال رئيس نادي النصر أسامة بوزيد، إن خروج النصر من دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري؛ لم يكن مُستبعدًا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الرياضة الليبية.

وأوضح بوزيد -في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن خروج الفريق من أبطال أفريقيا؛ كان بسبب ضيق الوقت، وأن إدارة الجديدة استلمت زمام الأمور بتواجد ستة لاعبين فقط من فريق الأول، وعملت الإدارة في ظرف أربعة أيام بسبب اقفال منظومة تسجيل اللاعبين الإفريقية، إضافة إلى قله المباريات وعدم وجود دوري.

وأشار بوزيد إلى أن الطاقم الفني بقيادة المصري محمد عودة؛ سيُواصل مهامه مع الفريق هو والطاقم الإداري، مؤكدًا أن الفريق سيُباشر تحضيراته للدوري في بنغازي بعد عودته من مصر.

وكان فريق النصر قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مبكرًا بعد خسارته أمام فريق بلوزداد الجزائري ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة هدفين دون مقابل. (وال- بنغازي) ر ت

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