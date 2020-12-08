الشلماني يلتقى الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين

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ناقش رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة طرابلس مع الطاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما آخر استعدادات المشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا في الجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأكد الشلماني بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي منح الثقة الكاملة لقيادة المنتخب الوطني للناشئين في هذه البطولة الهامة وحرص الجميع على تحدي كل الظروف الراهنة والصعبة وتوفير وإتاحة كل فرص وعوامل النجاح.