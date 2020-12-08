الشلماني يلتقى الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين

أخبار ليبيا24
ناقش رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة طرابلس مع الطاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما آخر استعدادات المشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا في الجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.
وأكد الشلماني بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي منح الثقة الكاملة لقيادة المنتخب الوطني للناشئين في هذه البطولة الهامة وحرص الجميع على تحدي كل الظروف الراهنة والصعبة وتوفير وإتاحة كل فرص وعوامل النجاح.
وكان المنتخب الليبي للناشئين قد دخل في معسكر تحضيري بمدينة الزاوية تحت إشراف المدرب الوطني محمد العنقار.
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