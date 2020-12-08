اخبار الرياضة

الشلماني يلتقى الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالعاصمة طرابلس مع الطاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما آخر استعدادات المشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا في الجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأكد الشلماني بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي منح الثقة الكاملة لقيادة المنتخب الوطني للناشئين في هذه البطولة الهامة وحرص الجميع على تحدي كل الظروف الراهنة والصعبة وتوفير وإتاحة كل فرص وعوامل النجاح.

وكان المنتخب الليبي للناشئين قد دخل في معسكر تحضيري بمدينة الزاوية تحت إشراف المدرب الوطني محمد العنقار.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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