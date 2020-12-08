الأهلي طرابلس يخسر مباراته الودية أمام “سان بيدرو” العاجي

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فقد فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته الودية أمام فريق “سان بيدرو” العاجي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بينهما مساء، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وجاء هدف فريق سان بيدرو العاجي في الدقيقة 47 من زمن المباراة عن طريق مهاجمه زينجينوفي، وضاعف اللاعب رونالدو زيني، النتيجة في الدقيقة 57 بتسجيله الهدف الثاني.

يأتي اللقاء في إطارات تحضيرات فريق الأهلي طرابلس لدور 32 من الكونفدرالية الأفريقية والتي يوجاه فيها فريق المنستيري التونسي.

يشار إلى أن الأهلي طرابلس تعادل الخميس الماضي وديا أمام سان بيدرو بهدف لمثله في لقاء جمع الفريقين على أرضية ملعب طرابلس الدولي بالعاصمة.