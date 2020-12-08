نادي الاتحاد يعلن عن القوائم المرشحة لخوض الانتخابات

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة القائمتين المترشحتين لرئاسة نادي الاتحاد وخوض الانتخابات المزمع إقامتها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتتكون القائمة الأولى من الرئيس الحالي جمال الجعفري بينما يترأس طلعت الكميشي القائمة الثانية.

وقررت الهيئة العامة للشباب الرياضة أن يكون يوم التاسع من الشهر الحالي الموعد الأخير لتقديم الطعون على أن يتم البت في ذلك يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويشارك فريق الاتحاد لكرة القدم في منافسات الكونفدرالية حيث تأهل من الدور التمهيدي عقب تغلبه على هورسيد الصومالي وسيواجه في الدور القادم نظيره بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية.

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