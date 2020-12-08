اخبار الرياضة

نادي الاتحاد يعلن عن القوائم المرشحة لخوض الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة القائمتين المترشحتين لرئاسة نادي الاتحاد وخوض الانتخابات المزمع إقامتها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتتكون القائمة الأولى من الرئيس الحالي جمال الجعفري بينما يترأس طلعت الكميشي القائمة الثانية.

وقررت الهيئة العامة للشباب الرياضة أن يكون يوم التاسع من الشهر الحالي الموعد الأخير لتقديم الطعون على أن يتم البت في ذلك يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويشارك فريق الاتحاد لكرة القدم في منافسات الكونفدرالية حيث تأهل من الدور التمهيدي عقب تغلبه على هورسيد الصومالي وسيواجه في الدور القادم نظيره بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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