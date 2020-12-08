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رفيق يمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب لتمثيل الفريق الأول

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة نادي رفيق الرياضي في مدينة صرمان بتصعيد أربعة لاعبين من فئة الأواسط ومنحهم عقودا رسمية بالفريق الأول لكرة القدم

وقامت إدارة (الروفا) بتوقيع عقود مع اللاعبين، المعتصم بالله عمارة وعبدالرحمن جمال وعبد الوهاب امبيرش ومحمد كنيدل.

وجاءت هذه الخطوة في إطار منح الثقة لأبناء النادي وتحفيزهم على تطوير أدائهم بالشكل الذي يعود بالفائدة على الفريق ويجعله يحقق النتائج الإيجابية بدوري الأضواء.

وكانت إدارة النادي قد أبرمت عدة عقود جديدة مع لاعبين بارزين مثل، محمد الفزاني ووسيم حميدة وعلي الشوشان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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