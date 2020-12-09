استعدادا للكونفدرالية … الأهلي طرابلس بفقد لقاءه الودي أمام سان بيدرو العاجي

طرابلس 09 ديسمبر 2020 (وال) – فقد فريق الأهلي طرابلس مباراته الودية أمام ضيفه فريق سان بيدرو العاجي بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في إطار استعداد الفريق لخوض منافسات الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب طرابلس الدولي قادها الحكم محمد بن رشدان ، هي الثانية من نوعها للفريق العاجي، وذلك خلال زيارته لليبيا هذه الأيام من أجل لعب مبارتان وديتان مع فريق الأهلي طرابلس.

ودية الفريقين الثانية، لم يظهر فيها ممثل ليببا بالشكل المطلوب، ولم يلبى مستواه طموحات جماهيره،خلال شوطي المقابلة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

النصف الثاني من المواجهة شهد تغير على لوحة الأهداف، حيث تمكن فريق سان بيدرو العاجي من تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك عن طريق لاعبه زاجينهو، وذلك عن الدقيقة “47”، وبعد مرور عشرة دقائق وبالتحديد عند الدقيقة “57” وقع سان بيدرو الهدف الثاني باللقاء وكان بإمضاء لاعبه رونالد سايلي.

وتعد هذه المباراة الودية للأهلي بملعب طرابلس الدولي في أقل من شهر هي الخامسة من نوعها، حيث لعب مبارتان مع فريق باميندا الكاميروني تعادل في واحدة وفقد نتيجة الأخرى، وأخر مع فريق أبوسليم تفوق فيها، بالإضافة إلى مباريات سان بيدرو تعادل في واحدة وخسر الثانية.

وتأتي هذه المباريات الودية للأهلي استعدادا وتحضيرا للقاء فريق اتحاد المنستيري التونسي، وذلك ضمن منافسات الدور 32 من الكونفدرالية الأفريقية. (وال – طرابلس) س إ

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