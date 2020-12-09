بسبب مشكلات في القلب.. وفاة مدرب الأرجنتين في مونديال 2014

توفي المدرب الأرجنتيني، أليخاندرو سابيلا، عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتدهورت الحالة الصحية لـ”سابيلا” في الأسبوعين الأخيرين؛ ليُنقل إلى مستشفى في العاصمة بيونس أيرس، بعد مشكلات في القلب؛ لتعلن عدة وسائل إعلامية محلية عن وفاته مساء الثلاثاء.

وكان مدرب منتخب “التانغو” السابق، قد أنهى مسيرته التدريبية في عام 2014 بعد قيادة بلاده إلى المركز الثاني في مونديال البرازيل.

ويعدّ “سابيلا” أحد رموز فريق “أستوديانتيس” في ثمانينيات القرن الماضي، كما قاده للتتويج ببطولة “كوبا ليبيرتادوريس”، كمدرب في 2009، كما لعب مع أندية “ريفربليت وليدز يونايتد وشيفيلد يونايتد في إنجلترا وغريميو البرازيلي”.

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