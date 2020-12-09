“لايبزيغ” يرسل “مانشستر يونايتد” إلى الدوري الأوروبي

تأهل “لايبزيغ” إلى “ثمن النهائي” بفوزه على ضيفه “مانشستر يونايتد” بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب “ريد بول أرينا”، في ختام جولات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الألماني مبكرًا منذ الدقيقة الثامنة عن طريق الظهير الإسباني أنجلينيو، ثم أضاف أمادو هيدارا، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 13، وعزّز الهولندي جاستن كلويفرت، النتيجة بهدف ثالث جاء في الدقيقة الـ 69.

وانتظر “الشياطين الحمر” حتى الدقيقة الثمانين ليقلّص البرتغالي، برونو فيرنانديز، الفارق من علامة الجزاء، ليضيف “المانيو” الهدف الثاني عبر رأسية بول بوغبا، التي اصطدمت بمدافع أصحاب الأرض.

وبذلك، ضمن “لايبزيغ” عبوره إلى “ثمن النهائي”، بعدما وصل إلى النقطة الـ 12، فيما ودّع “مانشستر يونايتد” المسابقة، ليتوقف عند تسع نقاط، ليتجه إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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