“الأهلي طرابلس” يتعثر أمام “سان بيدرو” على ملعب طرابلس الدولي

فقد “الأهلي طرابلس” نتيجة لقائه الودي الثاني أمام “سان بيدرو”، الإيفواري، الذي أقيم مساء أمس، على ملعب طرابلس الدولي، حيث انتهى اللقاء لصالح الضيوف بثنائية نظيفة.

وحاول المدرب التونسي، جلال القادري، إشراك أكثر عدد من اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري في الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث بدأ “الأهلي” لقاء “سان بيدرو” بالحارس عبدالحكيم التركي، ورغم انتهاء الشوط الأول سلبي النتيجة؛ فإن الإيفواريين تمكنوا من هز الشباك في الشوط الثاني.

يذكر أن المباراة الودية الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي مع “سان بيدرو”، وكان “الأهلي طرابلس” قد خاض لقاءين وديين مع فريق “باميندا” الكاميروني وكذلك واجه نادي “أبوسليم” وديًا.

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