بفوزه بثلاثية في “الكامب نو”.. “يوفنتوس” يختطف الصدارة من “برشلونة”

تقرير 218

شهدت قمة “الكامب نو”، بين “برشلونة ويوفنتوس”، أول مواجهة بين النجمين “ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو”، منذ مغادرة الأخير إسبانيا بـ”ذكريات الكلاسيكو”.

وكانت الـ12 دقيقة الأولى كافية لـ”رونالدو” ليحصل على ركلة جزاء تسبب بها المدافع الشاب، “آراخو”، مُسجلاً أول أهداف قمة الجولة الأخيرة، مستعيدًا ذكريات أهدافه في “الكامب نو” مع “ريال مدريد”.

ولم يتوقف “يوفنتوس” عند هذا الهدف، وزاد ضغطه، حين عزز الأمريكي، ويستون مايكني، التقدم لفريقه بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 20 مستغلاً عرضية متقنة من الكولومبي، “كوادرادو”.

وجاء أول تحرك لـ”برشلونة” لاختراق دفاع “البيانكونيري” بعد دقيقة واحدة، حيث حمل النجم ليونيل ميسي، على عاتقه المهمة وحاول التسديد من بعيد كرة أرضية أبعدها المخضرم جيالنلويجي بوفون.

“بوفون”؛ أوقف كل محاولات “ميسي” للوصول إلى الشباك، بأي طريقة كانت قبل انقضاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بقي الوضع على هو عليه، حيث بدأ “يوفنتوس” بالضغط وأخطاء برشلونة الدفاعية أجبرت كليمونت لينغليت على الوقوع في المحظور وإهداء ركلة جزاء جديدة بعد لمسه الكرة باليد ليُسجّل رونالدو الهدف الثاني له والثالث للفريق الإيطالي مُعقدًا المهمة على “برشلونة” في قلب “الكامب نو”.

وحاول “برشلونة” تقليص الفارق برأسية أنطوان غريزمان، في الدقيقة الـ 58 التي ردتها العارضة، ورغم محاولات “ميسي” مغالطة “بوفون”؛ إلا أن المباراة انتهت بحسم “يوفنتوس” بثلاثية؛ ليختطف صدارة المجموعة بكل جدارة.

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