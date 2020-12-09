“نسور لاتسيو” تبسط أجنحتها في “أبطال أوروبا”

تأهل “لاتسيو” إلى دور الـ 16 رغم التعادل على أرضه أمام “كلوب بروج”، بهدفين لمثلهما، في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا .

وافتتح الأرجنتيني خواكين كوريا، التسجيل في الدقيقة الـ 12، وعدّل الفريق البلجيكي النتيجة عن طريق رود فورمير، في الدقيقة الـ 15.

وعاد “لاتسيو” للتقدم مجددًا في الدقيقة الـ 27 عن طريق هدافه تشيرو إيموبيلي، من علامة الجزاء، لكن “كلوب بروج” تمكّن من تسجيل التعادل برأسية هانز فاناكين، في الدقيقة الـ 76.

وبهذه النتيجة؛ صعد “البيانكوتشيليستي” إلى “ثمن النهائي” بعشر نقاط في المركز الثاني، متأخرًا عن “بروسيا دورتموند” صاحب صدارة المجموعة.

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