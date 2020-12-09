اخبار الرياضة

“بلعم” يهزم “كورونا”.. ويلتحق بصفوف “الأهلي طرابلس”

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن لاعب وسط “الأهلي طرابلس”، عبد الله بلعم، شفاءه من فيروس “كورونا”، بعدما أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها سلبية العينة.

ويلتحق “بلعم” بتدريبات زملائه في الفريق؛ تحضيرًا لخوض المواجهة أمام “الاتحاد المنستيري”، في مسابقة الكونفدرالية.

وخضع “بلعم” للعزل المنزلي خلال الأيام الماضية، وفقًا للبروتوكول الصحي، حيث غاب عن تدريبات ومباريات “الأهلي” الودية التي جاءت استعدادًا لخوض الاستحقاقات القادمة.

وكان عدد من اللاعبين قد تعافوا من فيروس “كورونا”، مثل ربيع اللافي ومحمد الغنودي إضافة إلى عبد الله جديدو.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك