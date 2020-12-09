“بلعم” يهزم “كورونا”.. ويلتحق بصفوف “الأهلي طرابلس”

أعلن لاعب وسط “الأهلي طرابلس”، عبد الله بلعم، شفاءه من فيروس “كورونا”، بعدما أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها سلبية العينة.

ويلتحق “بلعم” بتدريبات زملائه في الفريق؛ تحضيرًا لخوض المواجهة أمام “الاتحاد المنستيري”، في مسابقة الكونفدرالية.

وخضع “بلعم” للعزل المنزلي خلال الأيام الماضية، وفقًا للبروتوكول الصحي، حيث غاب عن تدريبات ومباريات “الأهلي” الودية التي جاءت استعدادًا لخوض الاستحقاقات القادمة.

وكان عدد من اللاعبين قد تعافوا من فيروس “كورونا”، مثل ربيع اللافي ومحمد الغنودي إضافة إلى عبد الله جديدو.

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