أبوزيد لـ218: شركة LTT أخلّت باتفاقها مع النصر

قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر أسامة أبوزيد في تصريح لـ 218 إن شركة ليبيا للاتصالات والتقنية قد أخلت باتفاق الرعاية الذي كان من المفترض أن يوقع مع نادي النصر هذه الأيام لأسباب مجهولة لم يتعرف عليها حتى الآن.

وأضاف أبوزيد أنه موجود في طرابلس لإنهاء هذا الالتزام إسوة بباقي الفرق الليبية التي شاركت أفريقيا حيث وقعت أندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي على عقود رعاية رفقة شركة ليبيانا بينما تكفلت شركة المدار الجديد برعاية نادي الاتحاد الذي يمثل ليبيا في مسابقة الكونفدرالية.

وأبدى أبوزيد بحسب تصريحاته لـ218 استياءه من الطريقة التي يتم التعامل بها مع نادي النصر الذي مثل ليبيا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وغادرها من الدورالتمهيدي على يد شباب بلوزداد الجزائري بعد خسارته ذهابا وإيابا بثنائية نظيفة.

واستلم أسامة أبوزيد مهام رئاسة نادي النصر قبل حوالي شهر، بعد انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية في عرس انتخابي استضافه مجمع سليمان الظراط للألعاب الرياضية

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