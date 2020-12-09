صدامات حاسمة في المجموعة الثانية لأبطال أوروبا

تقرير 218

تتجه أنظار الكرة الأوروبية إلى صدامات قوية لحسم بطاقات التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في المجموعة الثانية.

وينتظر الجميع نتائج مواجهات الجولة الأخيرة وشاشات العرض في ملعبي جوزيبي مياتزا وألفريدو دي ستيفانو ستتصوب إليها الأنظار في كل الدقائق لمتابعة المواجهتين في نفس التوقيت في أقوى تنافس بين فرق الأبطال بدور المجموعات.

وسيستقبل ريال مدريد بروسيا مونشنغلادباخ وعينه على تحقيق الفوز للصعود إلى ثمن النهائي، ووضع الفريق الملكي نفسه في موقف صعب لأول مرة منذ مواسم عدة لاقتلاع ورقة التأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما لن تكون المواجهة أمام الفريق الألماني سهلة رغم خوض المواجهة في مدريد.

وعلى الجانب الآخر سيدخل إنتر لقاء شاختار بهدف واحد “الفوز ولا شيء سواه” وانتظار فوز أحد الفريقين في المواجهة الأخرى لضمان التأهل الذي كان بعيد المنال قبل جولتين ، كما أن شاختار يملك فرصة بلوغ الدور الثاني في حال التعادل وخسارة ريال مدريد أو الفوز في إيطاليا لكي لا يدخل في أي حسابات أخرى .

وجعل تقارب النقاط بين الفرق الأربعة التنافس في أقصى مراحله فالصدارة في الوقت الحالي يملكها بروسيا مونشنغلادباخ بـ 8 نقاط فيما يحتل شاختار وريال مدريد المركز الثاني بـ 7 نقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة للفريق الأوكراني، فيما يأتي إنتر في المركز الأخير بـ 5 نقاط، لكن فرصة التأهل تظل قائمة لكل الفرق كما أن باب مغادرة المسابقة سيكون مفتوحا على مصراعيه في حال الإخفاق في تحقيق الانتصار .

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