اتحاد المحترفات تتوج كينين بجائزة لاعبة العام

تحصلت الأمريكية صوفيا كينين على جائزة أفضل لاعبة في العام من اتحاد المحترفات للتنس بعد أن حصدت أول ألقابها في فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم .

وخلال العام الحالي توجت كينين بأول بطولات الغراند سلان بفوزها على الإسبانية جاريين موغوروزا ، كما بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لتنهي الموسم الحالي في المركز الرابع بالتصنيف العالمي .

وتعد كينين ثامن لاعبة أمريكية تحقق لقب أفضل لاعبة من قبل اتحاد اللاعبات المحترفات حيث تنتظر صاحبة الأثنين والعشرين عاماً مهمة صعبة للحفاظ على لقب بطولة أستراليا في أنطلاق الموسم المقبل بداية العام .

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