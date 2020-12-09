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اتحاد المحترفات تتوج كينين بجائزة لاعبة العام

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصلت الأمريكية صوفيا كينين على جائزة أفضل لاعبة في العام من اتحاد المحترفات للتنس بعد أن حصدت أول ألقابها في فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم .

وخلال العام الحالي توجت كينين بأول بطولات الغراند سلان بفوزها على الإسبانية جاريين موغوروزا ، كما بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لتنهي الموسم الحالي في المركز الرابع بالتصنيف العالمي .

وتعد كينين ثامن لاعبة أمريكية تحقق لقب أفضل لاعبة من قبل اتحاد اللاعبات المحترفات حيث تنتظر صاحبة الأثنين والعشرين عاماً مهمة صعبة للحفاظ على لقب بطولة أستراليا في أنطلاق الموسم المقبل بداية العام .

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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