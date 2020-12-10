برباعية منتخب شباب ليبيا يتفوق وديًا على فريق الأنوار

بنغازي 10 ديسمبر 2020 (وال)-حقق منتخب ليبيا تحت 20 عامًا لكرة القدم، التفوق وديًا على فريق الأنوار بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية الملعب الجانبي في بنغازي.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى مساء أمس الأول ضمن معسكر منتخب الشباب الذي يُجريه في بنغازي، تأهبًا وتحضيرًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، وتصفيات الأمم الأفريقية التي ستستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وتناوب على تسجيل رباعية منتخب الشباب نور الدين القليب، ومحمد عادل، فيما سجل محمد نوري خليل الهدف الثالث، واختتم نور الدين القليب رباعية منتخب الشباب. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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