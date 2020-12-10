بمنافسات نارية.. انطلاق بطولة المرج الأولى لكرة السلة

نظمّت اللجنة الفنية لبطولة المرج الأولى لكرة السلة، اجتماعًا لإجراء القرعة مباشرة عبر تقنية “زووم” على الانترنت.

وحضر مندوبو الفرق وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة، على رأسها رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة الدكتور فؤاد برغش، ورئيس لجنة 3×3 بالاتحاد العربي لكرة السلة والقنصل العام بالاتحاد الدولي لكرة السلة الإماراتي خالد هنائي، والأمين العام للاتحاد الأفريقي جوليان فاران.

يذكر أن البطولة التي تنظمها المرج، يشارك فيها 16 فريقًا من طرابلس وبنغازي والبيضاء والمرج، وتنطلق مساء اليوم بمنافسة قوية بين أبرز الفرق الليبية.

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