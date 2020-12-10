ريال مدريد يحسم الصدارة والتأهل في أبطال أوروبا

تقرير 218

المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا كان الحسم فيها في الجولة الأخيرة فريال مدريد إستقبل المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ على أرضية ألفريدو دي ستيفانو من أجل أقتلاع ورقة الصدارة والتأهل لدور الستة عشر .

مواجهة مدريد لم ينتظر فيها الملكي سوى لتسع دقائق فقط ليدق أول أهداف المباراة بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيما برأسية متقنة بعد عرضية من لوكاس فاسكيز ، تقدم وضع الميرينغي في صدارة المجموعة ولو بشكل مؤقت ،

الضيوف حاولوا الرد مباشرة ونجمه ماركوس تورام أقترب من مغالطة الحارس كورتوا الذي تواجد في المكان المناسب ، كما أضاع الحسن بيليا فرصة بعد أنفراده بالمرمى .

سلاح العرضيات كان الأبرز للفريق الأبيض وعرضية رودريغو هذه المرة جاءت بالمقاس في الدقيقة الثلاثين وكريم بنزيما من الصعب أن يضيع مثل هذه الفرص مسجلاً الثنائية وفاتحاً الباب أمام الملكيين للتأهل من مقعد الصدارة ، وفي الشوط الثاني محاولات الريال زادت خطورتها من أجل إضافة هدف ثالث ورأسية راموس أبعدها يان سمور ببراعة فيما أكمل بنزيما الفرصة بمنع العارضة لتسجيله الهاتريك في الدقيقة الثالثة والسبعين .

الريال ضمن التأهل متصدراً للمجموعة بعشر نقاط فيما رافقه بروسيا مونشنغلادباخ إلى ثمن النهائي بعد مجيئة ثانياً بثماني نقاط في إنجاز يحسب له بعد غياب عن المسابقة الأوروبية لعقود عن أدوار الحسم .

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