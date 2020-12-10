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مدفوعًا بـ”دعم الجمهور”.. “الاتحاد” يستأنف تدريباته في طرابلس

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنف فريق الاتحاد تدريباته في العاصمة طرابلس، عقب عودته من مصر تحت إشراف المدرب البرتغالي، “ذا كوستا”، حيث أجرى لاعبو “الاتحاد”، الحصة التدريبية المسائية، على ملعب “المهدي السوكني”.

وشهدت التمارين حضور جميع اللاعبين باستثناء طلال فرحلة، الذي لا يزال يواصل علاجه، بينما لا يزال اللاعب حسن ماتا، في مرحلة التأهيل البدني قبل الالتحاق بالمجموعة.

وشهدت تدريبات أمس، عودة المساعد المدرب محمد الحمروني، عقب تعافيه من فيروس “كورونا”، وكذلك حضرت جماهير “الاتحاد” المران؛ لدعم الفريق عقب تأهله للدور الـ 32 في الكونفدرالية حيث يواجه “بيراميدز”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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