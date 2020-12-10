بتألق “نيمار”.. “سان جيرمان” يكتسح “باشاك شهير” التركي

اكتسح “باريس سان جيرمان” ضيفه “إسطنبول باشاك شهير”، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة لدوري “أبطال أوروبا”.

وسجّل البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أول الأهداف في الدقيقة الـ 21، وعاد لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38، وعزز كيليان مبابي تقدم الباريسيين، بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 42، ليعود نجم المباراة “نيمار” ويسجّل الهاتريك في الدقيقة الـ 50، قبل أن يقلص محمد توبال الفارق لـ”باشاك شهير”.

وأنهى “مبابي” الخماسية في الدقيقة الـ 62، ليصعد “سان جيرمان” متصدرًا المجموعة الثامنة بـ 12 نقطة متفوقًا على “لايبزيغ”، فيما يأتي “إسطنبول باشاك شهير” في المركز الأخير.

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