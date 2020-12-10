“الصداقة” يختتم معسكره التدريبي الأول بـ”حفل شكر”

اختتم فريق “الصداقة” معسكره التدريبي الأول، تحت إشراف المدرب الجزائري، مجدي الكردي؛ تحضيرًا للمشاركة في الدوري الممتاز.

واستمر المعسكر لمدة اسبوع، أشرف خلاله، “الكردي”، على اللاعبين، فيما أجرى المعدّ البدني، رامي بن عمر، حصصًا تدريبية عدة؛ منها على شاطئ الحنية، وأخرى على أرضية ملعب نادي الصداقة.

وفي الختام؛ أقام المدرب الجزائري حفلاً صغيرًا داخل بيوت الشباب في مدينة “شحات”، مقر إقامة الفريق، شكر خلاله، كل اللاعبين الذين التزموا بالتدريبات، وأكد أن هذا المعسكر ما هو إلا البداية فقط؛ للتحضير للدوري الممتاز.

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