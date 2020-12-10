بعد “مارادونا”.. حزن يُخيّم على الوسط الرياضي بوفاة “باولو روسي”

توفي لاعب المنتخب الإيطالي السابق، باولو روسي، عن عمر ناهز 64 عامًا/ دون الكشف عن أسباب الوفاة .

وذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” أن هداف إيطاليا في مونديال 1982، قد توفي في منزله، بعدما أكدت زوجته فديريكا كابيليتي، على حسابها في “إنستغرام”، نبأ الوفاة.

وكان “روسي” قد اعتزل كرة القدم عن 31 عامًا في عام 1987، بعدما لعب قرابة 400 مباراة، سجل خلالها 154 هدفًا، كما لعب مع منتخب “الأتزوري” 48 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا.

وتأتي وفاة “روسي” بعد أسبوعين على رحيل الأسطورة الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم عام 1986.

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