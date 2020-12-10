بنغازي تحتضن مهرجانًا رياضيًا لذوي الإعاقة

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احتضنت صالة الألعاب الرياضية الخميس بمدينة بنغازي مهرجان رياضي نظمه الاتحاد الفرعي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء المهرجان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركه رياضيين من فئات الإعاقات الذهنية والحركية والمكفوفين.

وشهد المهرجان مسابقات رياضية في لعبه البوتشي لذوي متلازمة داون، والقوة البدنية لذوي الإعاقة الذهنية الحركية والمكفوفين، وتنس الطاولة لفئة الإعاقة الحركية، وكرة الجرس لفئه المكفوفين.

وشارك في المهرجان أكثر من 120 رياضي ورياضيه في مختلف الألعاب الرياضية وتأتي هذه البرامج في اطار العودة التدريجية للمسابقات الرياضية لذوي الإعاقة.