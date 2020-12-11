بهدف سلتو الفتح الرباطي يتفوق على مولودية وجدة

وجدة 11 ديسمبر 2020 (وال) – قاد اللاعب الليبي المحترف في صفوف فريق الفتح الرباط المغربي أنيس سلتو فريقه للفوز على حساب فريق مولودية وجدة بنتيجة هدف دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات البطولة المغربية المحترفة.

هذه المباراة التي جرت، أمس الخميس، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، توسطها الحكم عادل زوراق، نجح فيها اللاعب أنيس سلتو في إثبات ذاته ونفسه بتسجيل الهدف الوحيد بالمباراة، وذلك عند الدقيقة 35.

وبهذا الهدف برهن اللاعب الليبي أن قدرته التهديفية عالية، خاصة أن اللاعب ذاته قد سجل هدفه الأول في البطولة المغربية في شباك الوداد المغربي، وذلك لحساب الجولة الأولى والمنتهية بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. وشهد المباراة ضياع ركلة جزاء من جانب فريق مولودية وجدة، لم يفلح لاعبه أسماعيل خافي تعديل الكفة والنتيجة. (وال – وجدة) س إ

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