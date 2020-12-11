“الهلال” يتجاوز الأنوار وديًا بسداسية مقابل هدف

نجح فريق “الهلال” في تحقيق الفوز وديا على حساب نادي الأنوار بستة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية، استضافها ملعب “شهداء بنينا”، ضمن تحضيرات الفريقين لبداية الدوري الممتاز.

ولعب “الهلال” المباراة بتشكيلته الأساسية التي تضمّ أغلب نجومه وفي مقدمتهم “فيصل البدري وعبدالسلام الفيتوري وشعبان الزيداني”.

وبدأ “الهلال” تحضيراته للدوري الموسم الجديد، وكذلك لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية قبل حوالي شهر، تحت إشراف المدرب التونسي طارق ثابت؛ الذي سبق له تدريب أندية “النصر والأهلي بنغازي وخليج سرت والأخضر”؛ وأخيرًا يشغل مهمة المدير الفني لنادي “الهلال”.

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