حقل النافورة يتوج ببطولة التنس الأرضي على مستوى شركة الخليج في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الرياضية العليا في شركة الخليج جمعة الفرجاني لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الخميس أسدل الستار على بطولة التنس الأرضي على مستوى شركة الخليج حيث توج حقل النافورة بالبطولة.

وأضاف الفرجاني أن البطولة أقيمت بمشاركة 8 مواقع وهي طبرق وبنغازي والسرير ومسلة والنافورة و البيضاء وقنفودة ومكتب طرابلس والتي استضافتها مدينة طبرق خلال مدة أسبوع .

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه بعد منافسات استمرت لمدة أسبوع وصل اللاعبان سامي سالم من حقل النافورة وشهاب نوري من حقل مسلة وانتهى اللقاء بفوز سامي سالم من حقل النافورة.

وحضر حفل الختام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة الخليج ومراقب مرسى الحريقة واللجنة الرياضية العليا والفرعية بطبرق، وفي نهاية المباراة سلمت الكؤوس والهدايا على الفائزين.