بسبب “صلاح”.. جماهير “الريدز” تشن هجوماً على “كلوب”

هاجم مشجعو نادي “ليفربول”، مدرب فريقهم، الألماني يورجن كلوب، على خلفية إشراكه المصري محمد صلاح، في مباراة “الريدز” ضد “ميتييلاند”، خلال الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واعترضت جماهير ليفربول، على اعتماد “كلوب”، في مباراة ميتييلاند، على تشكيلة قوية ضمّت “البرازيلي فابينيو، والبرتغالي ديوغو جوتا، والإنجليزي ألكسندر أرنولد”.

وذكر المشجعون أن “كلوب” كان ملزمًا بتوفير الراحة اللاعبين المذكورين، نظرًا لأن المباراة كانت “تحصيل حاصل”، بعد ضمان التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني “ليفربول” من عدة إصابات في صفوفه، كما يعاني لاعبون آخرون من الإرهاق بسبب كثافة المباريات، والموسم المزدحم على خلفية تداعيات جائحة “كورونا”.

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