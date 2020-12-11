في مواجهة اختبار الأداء.. “السويحلي” يتفوق على “أبو سليم” وديًا

تفوق فريق “السويحلي” وديًا على حساب “أبو سليم”، بهدفين دون مقابل ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الدوري الممتاز في شهر يناير القادم.

واستضاف ملعب مصراتة مباراة الفريقين، وانتهز المدربان، جلال الدامجة وحمدي بطاو، الفرصة لإشراك عدد كبير من اللاعبين لوضع اللمسات الأخيرة واختبار التشكيلة الأساسية التي تمثل الفريقين الموسم القادم في الدوري الممتاز.

وقدم “أبو سليم”، في الموسم الذي توقف، عروضًا قوية، وتفوق على أقوى فرق الدوري الممتاز؛ ممّا جعله رقمًا صعبًا، بينما يعتبر “السويحلي” من أبرز الأندية المنافسة على اللقب في الأعوام الأخيرة.

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