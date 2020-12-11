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في الدوري الأوروبي.. “ميلان” يتأهل متصدرًا لمجموعته

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى “ميلان” دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الصدارة برصيد 13 نقطة، عندما استطاع الفوز خارج أرضه على “”، التشيكي، بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 23 سبارتا براغعن طريق النرويجي، يانس بيتر هاوجي، بمجهود فردي كبير.

وأشرك مدرب “ميلان”، ستيفانو بيولي، مجموعة كبيرة من الأسماء، التي لم تحصل على فرصة المشاركة في المباريات الماضية، وعلى رأسهم الفرنسي، كالولو، الذي ظهر بجانب البرازيلي، ليو دوراتي، في خط الدفاع.

وتمكّن “ميلان” في آخر مباراتين بالدوري الأوروبي، من الحصول على ست نقاط؛ جعلته يصل إلى الصدارة؛ مستفيدًا من تعثرات “ليل” الفرنسي الذي تأهّل ثانيًا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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