المنتخب الوطني للشباب على أعتاب مشوار أفريقي حافل

تقرير 218

عقب انتهاء فترة التحضير التي انطلقت في بنغازي ومن ثم البيضاء ومنها إلى طبرق قبل أن يكون الختام في بنغازي؛ أصبح المنتخب الوطني للشباب جاهزًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، التي تحتضنها تونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري.

وتفصل أبناء المدرب الوطني، عياد القاضي، أربعة أيام فقط عن هذا “العرس الأفريقي”، الذي سيكون مؤهلاً لكأس أفريقيا للشباب في موريتانيا العام المقبل، ومنتخبان فقط سيحجزان مكانهما في “كان الشباب”.

ولن يكون طريق “الفرسان الشباب” مفروشًا بالورود؛ فضربة البداية في البطولة ستكون بمواجهة منتخب الفراعنة، الذي يعرف جيدًا خبايا الكرة الأفريقية، وهو قادر على صنع الفارق.

أما المباراة الثانية فستكون أمام “محاربي الصحراء” الشباب، ثم يلتقي “الفرسان” أسود الأطلس المنتخب المغربي؛ ليكون ختام البطولة بمواجهة أصحاب الأرض، “نسور قرطاج”، المنتخب التونسي، الذي يعتبر الأوفر حظا في التأهّل لكأس أفريقيا.

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