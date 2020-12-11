المهرجان الأول لسباقات الخيل العربية بتمنهنت

أخبار ليبيا24

نظمت الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الجنوبية المهرجان الأول لسباقات الخيول العربية الأصيلة، بالتعاون مع جمعية الخيول العربية، وبمشاركة اللجنة الأولمبية الليبية، وعدد من إسطبلات الخيل بالجنوب.

وانتظمت ضمن فعاليات السباق عروض للخيل وجمالياتها، شاركت فيها إسطبلات من سبها والبوانيس ووادي الشاطئ واوباري وغيرها، كما وقع تكريم عدد من رواد هذا المجال من الرعيل الأول.

وقال أحد الفرسان من مالكي الخيل منصور علي منصور لوكالة أخبار ليبيا24، إن هذا المهرجان يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية منذ فترة طويلة، ووفر فرصة للالتقاء بين أصحاب إسطبلات الخيول والنوادي المهتمة بهذه الرياضة في المنطقة الجنوبية، خاصة أنها تواجه العديد من الصعوبات المالية والخدماتية بشكل عام.