على ملعب “سيلتيك بارك”.. “سيلتك” يفاجئ “ليل” في الدوري الأوروبي

اختتم “سيلتك” مبارياته في الدوري الأوروبي بفوزه على “ليل”، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ملعبه “سيلتيك بارك”.

وافتتح كريستوفر جوليان أهداف “سيلتك” في الدقيقة الـ 22، بينما عدّل جوناثان ايكوني النتيجة لمصلحة “ليل” في الدقيقة الـ 24.

وأضاف كالوم ماكجريجور، الهدف الثاني لصالح “سيلتك” في الدقيقة الـ 28، من علامة الجزاء قبل أن يعدّل تيموثي وياه، النتيجة لمصلحة فريق “ليل” بحلول الدقيقة الـ 71.

وفي الدقيقة الـ 75، تمكّن ديفيد تورنبول، من تسجيل هدف الفوز للفريق الاسكتلندي، الذي وصل إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع والأخير، بينما تأهل “ليل” كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة.

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