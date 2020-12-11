“دارنس” يقدّم مدربه الجديد.. التونسي مكرم العامري

عُقد في درنة مؤتمر صحافي لنادي “دارنس”؛ لتقديم مدربه الجديد، مكرم العامري، والطاقم الفني واللاعبين الجدد، الذين تم التعاقد معهم، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ونجحت إدارة “دارنس”، مؤخرًا، في التعاقد مع “العامري”، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل ، وتم تعيينه، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه، زياد التومي، الذي أنهى ارتباطه مع النادي بالتراضي.

كما تعاقدت إدارة “دارنس”، أيضًا، مع المعدّ البدني التونسي، حمدي بن حسن، ومدرب الحراس التونسي، خليل الزيتوني، ليكونا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي “دارنس”، استأنف تدريباته الأسبوع الماضي، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

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