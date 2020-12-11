موسم الفورمولا 1 يختتم في أبو ظبي

سيسدل الستار على موسم بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1 خلال سباق باستضافة أبوظبي آخر سباقات الجائزة الكبرى بعد غد الأحد.

وسيكون سباق أبوظبي آخر سباقات الموسم الاستثنائي في الفورمولا1 لعام 2020 الذي شهد تأخراً كبيراً في انطلاقه وإلغاء بعض سباقات الموسم عبر العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أن الموسم شهد العديد من الأرقام القياسية أبرزها لمتصدر الترتيب وبطل العالم لويس هاميلتون الذي تفوق على الأسطورة مايكل شوماخر.

وحسم السائق البريطاني لويس هاميلتون صدارة السائقين متوجاً نفسه ببطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته، لكن من المتوقع غيابه عن المرحلة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا وغيابه عن جائزة البحرين على حلبة صخير، كما أن فريق مرسيدس نال لقب الصانعين مؤكداً سيطرته على المركز الأول.

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